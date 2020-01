Det var i Stavanger og Mandal ekstremvêret «Didrik» herja mest i natt, før havnivået gjekk ned igjen. I ettermiddag stig havet igjen, og på Vestlandet er farenivået oransje. Det betyr at ein må vera førebudd på alvorlege situasjonar.

– Denne stormfloden når toppen i 14-tida i dag, før han trekker seg tilbake, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Mindre i sør, meir i nord

I Stavanger ventar dei derfor med å ta ned den kvite «flaumpølsa», som har blitt rulla ut for å unngå skadar på bygga i Vågen.

– Vi tar ikkje ned flaumvernet ennå, men når vatnet trekker seg tilbake etter 14 kan me rigga ned, seier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune.

Vasstanden i Sør-Noreg blei ikkje like høg som mange frykta, men ekstremvêret «Didrik» har likevel fått nokre konsekvensar. Du trenger javascript for å se video. Vasstanden i Sør-Noreg blei ikkje like høg som mange frykta, men ekstremvêret «Didrik» har likevel fått nokre konsekvensar.

Sør på Vestlandet er det venta lågare nivå enn i natt, men på stasjonane på Måløy, Ålesund og Kristiansund skal vasstanden bli høgare.

Slik er prognosane for i ettermiddag (centimeter over sjøkart-null):

Stavanger: 162 cm (166 cm i natt)

162 cm (166 cm i natt) Bergen: 221 cm (222 cm i natt)

221 cm (222 cm i natt) Måløy: 272 cm (264 cm i natt)

272 cm (264 cm i natt) Ålesund: 286 cm (269 cm i natt)

286 cm (269 cm i natt) Kristiansund: 292 cm (275 cm i natt)

Elles er farevarselet på gult nivå i Trøndelag. Langs kysten aust for Rogaland har stormfloden trekt seg tilbake.

Slik vurderer Meteorologisk institutt farenivået i ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Nøgd med prognosane

Sjølv om ikkje konsekvensane av «Didrik» blei like store som frykta, seier Fagerlid at meteorologane sine prognosar for natta var gode. Utanom på Tregde, der dei bomma litt.

Dette kartet viser høgste vasstand under ekstremvêret «Didrik» i natt. Foto: Meteorologisk intitutt

Ein grunn til at nivået hamna litt under prognosane kan vera at vinden ikkje kom på same tid som springfloden, forklarer Fagerlid.

Få skademeldingar

Så langt har det kome inn mange skademeldingar etter «Didrik» melder forsikringsselskapet Gjensidige.

– Vi har mottatt om lag ti meldingar som i hovudsak gjeld vatn i kjellarar, seier kommunikasjonssjef, Bjarne Rysstad, i Gjensidige.

Dei er likevel førebudde på at det kan koma fleire skademeldingar. Både på grunn av stormfloden i ettermiddag, men også sidan mange er seine med å melda inn.

– Det vil bli eit etterslep dei nærmaste dagane, seier han.

Rysstad oppfordrar dei som er ramma til raskt å ta kontakt, for å setja i gang prosessen med sanering, tørking og reparasjon.