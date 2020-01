NRK Nyheter følger uværet gjennom natten.

Det er ventet ekstremt høy vannstand i Sunnhordland, Rogaland, Agder og Hardanger, mens det er ventet svært høy vannstand for Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud onsdag, melder Meteorologisk institutt.

Vannstanden er ventet å være høyest natt til onsdag for Stad og sørover. På Vestlandet er det også ventet at vannstanden vil være svært høy onsdag ettermiddag.

I Stavanger var det ventet at vannstanden kunne bli høyere enn rekorden fra 1994. Da stod vannet 30 centimeter over kaikanten. Der begynte imidlertid vannet å trekke seg tilbake ved 00.30-tiden.

Meteorologene oppfordrer folk til å sikre båter, bygninger og gjenstander.

FORBEREDELSER: Stavanger kommune har forberedt seg på vann langt over kaikanten i Vågen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Skyldes ulike faktorer

Uværet skyldes flere faktorer. Det har nettopp vært fullmåne, og dermed er den astronomiske påvirkingen på havet spesielt høy.

– I kombinasjon med dette, kommer det lavtrykk og vindpåvirkning som stuer vann opp mot kysten, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB.

Når Meteorologisk institutt navngir ekstremvær, følges en alfabetisk liste. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang.

Listen er satt opp på forhånd. Forrige gang det ble varslet et navngitt ekstremvær var for to år siden, i januar 2018. Da var det stormen Cora som slo til i Møre og Romsdal og Trøndelag.