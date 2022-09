Norges beste sykkelby

Stavanger er blitt kåret til landets beste sykkelby.

Prisen er gitt ut fra Sykkelundersøkelsen 2022, der innbyggerne i alle kommunene i landet delte sine meninger om sykkeltilbudet i sin kommune.

Leder for Stavanger på sykkel, Monica Johansen Bikos sier kommunen vil fortsette arbeidet med å legge enda bedre til rette for syklister med flere parkeringsplasser for sykler, og bygge flere sykkelveier.