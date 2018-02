Nei til skip mot plast

Verdens naturfond (WWF) og Havforskningsinstituttet går imot Arbeiderpartiets forslag om å ta i bruk offshorefartøyer for å samle opp plast i havet, skriver Dagens Næringsliv. Begge organisasjonene mener plasten er så spredt og arealene så store at det er urealistisk at tiltaket vil ha noen effekt.