Nærbø-ledelse til pause

Nærbø leder 14–12 til pause over Haslum i NM-finalen for Gutter 20. På bildet jubler Nærbø-keeper Halvor-Elias Nærland for en redning. Finalen spilles i Oslo Spektrum. – Det har vært en veldig spennende omgang, sier daglig leder i Nærbø, Helene Bjørnsen, til NRK.