Nå kan Viking avgjøre hjemme

En fantastisk andreomgang av Viking mot Mjøndalen sørget for seier 4-2. Nå leder Viking Obos-ligaen og kan sikre opprykket med seier hjemme mot Kongsvinger neste søndag klokken 13.00. Vikings målscorere: Tommy Høiland, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal og Even Østensen.Eneste skår i gleden: Kongsvinger rotet bort seieren mot slutten i dag, og har også masse å spille om neste helg for å klare kvalifisering.