Mistet behandlingstilbudet over natten

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå frykter jeg at sykdommen blir verre, sier Nordbø.

Nordbø har en alvorlig psykisk sykdom. Før tiltakene ble innført, hadde han både gruppetimer og individuelle samtaletimer med psykolog, i tillegg til oppfølging fra kommunen.

– Jeg sitter mye alene i leiligheten min, sier han.

Nordbø er leder i Mental Helse for ungdom i Stavanger-regionen. Nå har de sendt bekymringsbrev til Fylkeslegen om situasjonen for unge psykiatriske pasienter.

– Det er flere som er så fortvilet over å miste tilbudet sitt at de har begynt med alvorlig selvskading og er i akutt selvmordsfare, sier Nordbø.

Han vil vite hvilke vurderinger som ligger bak når en pasient blir skrevet ut eller mister behandlingen.

– Pandemien truer pasientsikkerheten

Det er ikke bare i Stavanger pasienter mister hjelpetilbudet, ifølge kommunikasjonssjef i Mental Helse Norge, Kristin Bergersen.

– Vi får veldig mange lignende henvendelser fra hele landet, og vi jobber med å skaffe oss en oversikt, sier hun.

En som følger nøye med nå, er Målfrid J. Frahm Jensen. Hun trykket på den røde knappen fordi hun mente psykiatriske pasienter ble utsatt for ulovlig tvangsbruk.

Nå er hun aktuell med ny bok, som omtaler varsling og ytringsfriheten til ansatte på arbeidsplasser.

– Tema er i aller høyeste grad aktuelt, sier hun.

YTRINGSFRIHET PÅ PRØVE: Målfrid Frahm Jensen sier at i ekstreme situasjoner, slik det er nå, kan ytringsfriheten bli satt på prøve, og pasientsikkerheten stå i fare. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Frahm Jensen sier at i ekstreme situasjoner, slik det er nå, kan ytringsfriheten bli satt på prøve, og helsepersonell knebles.

– Alle skal gå i takt. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Det kan bli liten tid eller rom for de gode etiske og faglige vurderingene helsepersonell er pliktig til å ta om hver enkelt pasient.

Hun viser til eksempler der sykehus må stenge en sengepost og skrive ut pasienter fordi det er påvist smitte der.

– Har helsepersonell hatt tid til å vurdere at pasienten er frisk nok til å bli utskrevet, at det ikke er fare for liv og helse? Har de tatt seg tid til å vurdere et sikkerhetsnett for pasienten, et telefonnummer å ringe, for eksempel?, lurer hun på.

Frahm Jensen sier at hun kjenner til eksempler der det nesten har blitt fatalt. Hun frykter at pasienter blir skrevet for raskt ut, og at helsepersonell ikke får komme til orde med sine bekymringer.

– Panikk i helsevesenet

– Min oppfordring til helsepersonell nå er å passe på pasientene og pasientsikkerheten, enten det er snakk om somatikk, psykiatri eller eldreomsorg. De må tørre å ta opp bekymringer og varsle fylkesmannen om nødvendig, sier hun.

Professor i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo, Reidun Førde, er enig.

STOPP OPP: Professor Reidun Førde mener det nå er ekstra viktig at helsepersonell stopper opp og tenker seg nøye om når de står i situasjoner som krever gode valg. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

– Det er viktig at helsepersonell stopper opp og gir seg tid til å sette ord på det som er vanskelig mens man står i situasjonen, og spørre: «Hva risikerer vi hvis vi gjør dette?»

Førde mener det er en slags panikk i helsevesenet nå.

– Alle går i spenning og venter på det store koronautbruddet. Det gjør at vi lett mister de andre pasientene av syne, sier hun.

Hun mener det er viktigere enn noen gang at helsepersonell stopper opp og tenker seg nøye om i vanskelige situasjoner.

– Nå er det enda flere hensyn å ta, og enda mindre tid, sier hun.

Fylkesleder Nina Horpestad i Norsk Sykepleierforbund innrømmer at de gode faglige og etiske vurderingene om hvem som skal få behandling, eller ikke, er under press.

KORONA ER ALT: – Fokuset er på hvordan vi kan begrense smittefaren på Covid-19, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Nina Horpestad. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er fordi alt fokus nå er på hvordan vi kan begrense smittespredning av Covid-19. Det nok ikke slik det burde være, sier hun.

Hun sier pasienter som ikke er ferdig med behandlingen, kan bli utskrevet, og at det er risiko for at de blir verre.

Må være på vakt

Psykolog Egon Hagen sier at det er de mest sårbare og svakeste i samfunnet som opplever dette sterkest.

– Det er viktig å opprettholde kontakten med pasientene på telefon og Skype. Dørterskelen er for høy til at de tar kontakten selv, sier han.

Psykolog Egon Hagen. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle Melhus, påpeker at helsevesenet har ansvaret for å sikre at hver enkelt pasienter blir ivaretatt, selv om vi har en pandemisk situasjon.

– Det er all grunn til å være ekstra oppmerksom på særlig de sårbare som nå mister eller får redusert tilbudet sitt. Det er dem vi nå er engstelige for, sier hun.

Stavanger universitetssjukehus skriver i en e-post til NRK at psykisk helsevern også rammes av koronakrisen.

«Det betyr ikke at våre pasienter ikke får tilbud om behandling. Pasienter skal fortsatt få forsvarlig helsehjelp.», skriver sykehuset. ​