Meldte om fyllekjøring

En 59 år gammel mann er fratatt førerkortet etter å ha fyllekjørt på Rennesøy i formiddag. Rennesøy. Like før klokken halv ti i dag fikk politiet melding om en bil som vinglet og varierte i fart. God observasjonen fra melder gjorde at politiet fikk kontrollert bilen. 59-åringen anmeldes for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.