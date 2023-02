Meiner Haaland er verdt 10 milliardar

Erling Braut Haaland har ein verdi på meir enn 10 milliardar kroner. Det seier Rafaela Pimenta, som er agenten til Haaland til den spanske sportsavisa AS. Ho seier samstundes at ho ikkje trur at nokon klubb kjem til å betala så mykje, men ho held fast på at verdien Haaland kan tilføre ein ny klubb, er meir enn 10 milliardar kroner.