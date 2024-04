Mediebyen i Stavanger blir en realitet

Om alt går etter planen skal Mediebyen stå klart for innflytting på Nytorget i Stavanger juni 2026. NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad skal flytte inn i samme bygg over to etasjer.

– Vi er veldig glade og letta over at dette er ferdig. Det har vært en lang og krevende prosess. Nå har vi entusiasme for det vi skal inn i, sier distriktsredaktør i NRK Rogaland, Cecilie Berntsen Jåsund.

Alle underavtaler til kontrakt om bygging er nå avklart.

– Jeg har forhåpninger om at vi vil få et mye bedre lokale til å jobbe med journalistikk fra. Samtidig blir det spennende å se hva vi kan gjøre faglig sammen med Stavanger Aftenblad. Det er mye vi kan gjøre for å utvikle journalistikken sammen, sier Jåsund.

NRK Rogaland har i dag kontorer på Ullandhaug. Stavanger Aftenblad sine lokaler står i Nykirkebakken i Stavanger sentrum.

– Vi ser fram til å være i samme bygg som NRK. Vi tror at mediehusene kan samarbeide godt. På innhold kan vi være beinharde konkurrenter, men på å utvikle faget vårt er det mange gode samhandlingspunkter, sier redaktør i Stavanger Aftenblad, Kjersti Sortland.

Utviklingssjef i Svg Property, Tore Andre Eide håper rivingen av det gamle politihuset på Nytorget skjer allerede neste uke.

– Vi har med oss gode entreprenører og medhjelpere. Innflytting i juni 2026 skal vi få til, sier han.

Han sier bygget vil bli flott, åpent og inviterende.

Jåsund i NRK tror ikke innbyggerne i Rogaland vil merke noe forskjell på journalistikken.

– Innbyggerne i Rogaland skal fortsatt få god journalistikk fra oss og Aftenbladet. Vi skal fortsatt lage god journalistikk, sier hun.