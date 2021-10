Mann siktet for branner

En mann i 30-årene er siktet for skadeverk etter to av de syv brannene i Randaberg og Kvernevik i vår og sommer. Det skriver Aftenbladet. Brannene det gjelder er brannen i speiderhytten ved Hålandsvatnet. I tillegg mistenker politiet at mannen er skyld i at en innbytterboks brant ned ved en fotballbane i Randaberg.

Det er samme mann som 9. juli ble pågrepet, siktet for skadeverk i forbindelse med brannen i denne innbytterboksen. Siktedes forsvarer, Anne Kroken, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Verken meg eller min klient var klar over dette før det ringte en journalist og spurte om det. Han har ikke hørt noe fra politiet siden han ble pågrepet og avhørt i sommer. Det er veldig merkelig, sier Kroken til NRK.