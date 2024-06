Mann og kvinne siktet for drapsforsøk i Stavanger

Lørdag kveld klokken 19.26 fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse på Sunde i Stavanger. Politiet og helse rykket kjapt ut til stedet. En mann i 20-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS) med stikkskader. En kvinne og en mann i 20-årene ble pågrepet på en adresse i nærheten samme natt.

– Politiet har etterforsket saken siden lørdag kveld. Vi har gjennomført avhør av både fornærmede og siktede, samt vitneavhør. Det er også gjort både tekniske og taktiske undersøkelser. En mann og en kvinne var siktet for grov kroppsskade, men den foreløpige etterforskningen har ført til at de nå er siktet for drapsforsøk, sier politiadvokat Mads Lerum.

De vil fremstilles for varetektsfengsling i dag klokken 12.00 og 13.30 i Sør-Rogaland tingrett rettssted Sandnes.

– De fremstilles for varetektsfengsling med bakgrunn i bevisforspillelsesfare, sier Lerum.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld for drapsforsøk. Hun var i omfattende avhør i går og har gitt en detaljert forklaring og vil motsette seg en fengsling, sier kvinnens forsvarer Karianne Kroken.