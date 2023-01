Mann og kvinne dømt etter barnebortføring i Rogaland

En 34 år gammel kvinne og en 68 år gammel mann er i tingretten dømt for grov omsorgsunndragelse etter at de i fjor bortførte kvinnens to barn fra barnevernet.

Den 34 år gamle kvinnen er dømt til ett år og sju måneders fengsel, mens 68-åringen er dømt til åtte måneders fengsel. Begge er i Sør-Rogaland tingrett dømt for grov omsorgsunndragelse, skriver Stavanger Aftenblad.

De to ble pågrepet av svensk politi nær Arlanda flyplass i midten av juli i fjor etter fire dager på rømmen. De hadde da med seg kvinnens to barn, som var blitt hentet ut av et beredskapshjem fire dager i forveien.

Kvinnen mener hun handlet med nødrett og at barna var utsatt for stor fare i barnevernet. Mannen skal ha lokalisert barna i beredskapshjemmet sør i Rogaland, gitt dem mobiltelefoner og kontanter, og stilt bilen sin til disposisjon.

– Hun er svært skuffet over dommen og den er anket, sier kvinnens forsvarer advokat Magne Ørstavik. Også mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anket.

I tillegg til fengselsstraffer er de to dømt til å betale oppreisningserstatning til barna. Moren må betale 25.000 kroner til hvert av dem. Mannen må betale 10.000 kroner til hver.

34-åringen har nå også kontaktforbud med elektronisk kontroll – altså at en alarm vil gå dersom kvinnen nærmer seg barna. (NTB)