Lenket seg fast i Tysvær

Rundt 25 aksjonister har i dag lenket seg fast til to anleggsmaskiner til Tysvær vindpark. – Myndighetene griper ikke inn, så da må vi gjøre det vi kan for å stoppe utbyggingen for å redde hubroen, sier aksjonsleder Ove Stumo i Motvind Tysvær.