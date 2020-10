Amerikanske FBI bygger et nytt arkiv i Winchester, Virginia, der saker fra 56 kontorer skal lagres. Verdens mest kjente politienhet valgte AutoStore fra Norge da 118 hyllekilometer med gamle saker skulle arkiveres.

– Vi blir jo litt stolte, sier administrerende direktør Karl Johan Lier.

AutoStores roboter kan raskt og effektivt hente eller plassere varer i et lager.

I fjor vant AutoStore European Business Awards i den mest prestisjetunge klassen i konkurranse med 120.000 andre bedrifter som omsetter for mer enn 150 millioner euro i året.

I høst er Karl Johan Lier inne på Business Insiders eksklusive liste over folk som endrer verden. Sammen med blant andre Greta Thunberg og sjefen i Spotify. For å nevne noen.

Karl Johan Lier og AutoStore har vunnet mange prestisjetunge priser de siste årene. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er kjekt å bli anerkjent, men alle priser deles med de ansatte. Teknologien vår er vinneren, sier Lier.

Godt bevart teknologi-hemmelighet

AutoStore har lenge vært en godt bevart teknologi-hemmelighet. Hovedkontoret ligger i bygda Åmsosen, innerst i Vatsfjorden i Vindafjord kommune. Selskapet har avdelingskontor i tre verdensdeler og åpnet i forrige uke et nytt i Sør-Korea.

Hovedkontoret til AutoStore ligger i Åmsosen, Vindafjord. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– USA er vårt viktigste marked, sammen de største landene i Europa og Asia, sier Lier.

I Europa er bare 15 prosent av lagrene helt eller delvis automatisert. I USA er tallet 5 prosent.

– Om 30 år tror vi at 75 prosent av lagrene er automatisert, sier Lier.

Robotproduksjonen til AutoStore skjer i Polen, mens utviklingen skjer i Norge.

– Bare i år ansetter vi 100 personer i Vats og i Oslo. Vi regner med å doble bemanningen fra 350 til 700 i løpet av få år, sier Lier.

Veksten de siste årene har vært enorm, der omsetningen har økt med mer enn 50 prosent nesten hvert år. AutoStore ble i 2016 solgt for 4 milliarder av de lokale gründerne Jacob Hatteland og Ingvar Hognaland. Kjøper var det svenske investeringsselskapet EQT.

I fjor sommer ble AutoStore solgt videre for 16 milliarder kroner til det amerikanske fondet Thomas H. Lee Partners.

– Vi er bare i starten av vekstfasen, sier Lier.

En av mulighetene ledelsen ser på, er å notere selskapet på Oslo Børs.

Men selv om AutoStore er blitt internasjonal, og kanskje går på børs om noen år, er røttene godt forankret på Vestlandet.

– Den kompetansen vi har bygget opp her gjennom flere år, er utrolig viktig å holde på. Her blir vi værende, sier Lier.

Luften som måtte forsvinne

Ideen om AutoStore kom allerede mot slutten av 1990-tallet, da firmaet til Jacob Hatteland trengte mer plass på lageret.

– Det hele startet med at Ingvar Hognaland spurte hva det var mest av i et lager. Jeg trodde det var varer, men svaret hans var luft, sier avdelingssjef Synnøve Matre.

Synnøve Matre har vært i Autostore nesten helt siden oppstarten. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun ble ansatt nummer to i selskapet for over 20 år siden.

– Det var jo mest tenkt for internt bruk, men vi så fort at dette var noe andre kunne ha nytte av, sier Matre.

Siden den gang har den meste handlet om hvordan en raskest og mest mulig effektivt kan utnytte luften i et lagerbygg. AutoStores løsning er å lage svære bur med kasser i og roboter på toppen.

– Vår teknologi utnytter plassen bedre enn alle andre systemer. I tillegg er det miljøvennlig. Ti roboter bruker like mye strøm som en støvsuger sier Lier.

AutoStore-robotene kjører flere mil om dagen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

En robot på Boozt.com sitt gigantlager i Sverige kjører for eksempel opptil 30 kilometer på en dag.

Påvirket av korona

Som internasjonal aktør blir AutoStore påvirket av koronapandemien.

– Den forventede veksten i år har stoppet opp. Vi ser likevel ut til å nå fjorårets resultat, sier Lier.

Samtidig har internettsalget skutt i været det siste halvåret. Det fører at mange har behov for å effektivisere lagrene sine.

– I USA er for eksempel matvaresalget via internett mer enn tredoblet siden mars. Koronaen endrer handlemønsteret til folk. Når volumene blir større, vokser behovet for automasjon på lagrene. Vi har solgt 80 anlegg i USA og ser at potensial for videre vekst er enormt, sier Lier.