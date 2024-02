Ladeselskapet Zaptec tapte penger på driften i fjerde kvartal

Resultatmålet EBITDA, som viser hva en bedrift tjener på produksjonen, og som holder gjeldsrenter, skatt og avskriving utenfor, viser et resultat i fjerde kvartal på minus 8 millioner kroner i 2023.

Resultatet før skatt i heile 2023 var på 24 milloner kroner, ifølge selskapet.

Selskapet har også sikret seg tilsagn om en høyere låneramme, med 230 millioner kroner.

Zaptec kan samtidig vise til et salg av ladere i 2023, som er om lag dobbelt så høyt som i 2022.

Elbilladeselskapet Zaptec omsatte for 1,4 milliarder kroner i 2023, en vekst på 94 prosent fra året før. Det skriver de i en pressemelding.

I fjerde kvartal i 2023 omsatte de for 408 milliner kroner. Det er en vekst på 70 prosent fra samme kvartal i 2022.

– Når vi reflekterer over vårt siste kvartal, er jeg glad for å se at veksthistorien fortsetter. Vi fortsetter å øke inntektene og kapre markedsandeler, i tillegg til å ha økt eksport sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, sier Kurt Østrem, midlertidig administrerende direktør i Zaptec ifølge pressemeldingen.