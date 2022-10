Kvitsøybuen ser frem til gratis ferje

Regjeringen foreslår penger til gratis ferjer til Kvitsøy, og Vassøy i Stavanger fra august neste år. Det kommer fram i regjeringens statsbudsjettforslag for neste år.Ordfører Stian Giil Bjørsvik i Kvitsøy sier gratis ferje er viktig for både boseting og for å få ned utgiftene for næringslivet på Kvitsøy, sier Gill Bjørsvik.