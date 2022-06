Planlegger minnestund for å sørge sammen

Natt til søndag mistet to ungdommer livet i Rogaland, en mann fra Sandnes og en kvinne fra Gjesdal. Begge 19 år.

I kveld samles nære og kjære i kirkene både på Ålgård i Gjesdal og i Sandnes for å sammen sørge over livene som gitt tapt altfor tidlig.

– Vit at vi tenker på dere

Ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø, er sterkt rystet over hendelsen.

– At så unge mennesker på et så tragisk vis har fått revet bort livene sine gjør inntrykk på oss. Tankene mine går til de pårørende som sitter igjen i stor sorg nå, sier ordføreren, og fortsetter:

– Til alle dere som har mistet et kjært familiemedlem eller nære venner. Vit at vi tenker på dere og føler med dere. Mitt råd er å søke sammen og kjenne på styrken i å være sammen i en så tung tid som dette.

Kommunedirektør i Gjesdal, Pål Larsson, forklarer at de nå jobber med å samle alle trådene og ivareta familier. De skal ha et møte klokken 16 søndag ettermiddag for å avgjøre når de skal åpne kirken i kveld.

- Det er en forferdelig hendelse, som preger alle i Gjesdal kommune, og vi skal ta vare på de pårørende så godt det lar seg gjøre, sier Larsson.

Ivaretar familiene

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, trekker pusten og forteller hvordan denne hendelsen preger innbyggere i kommunen.

– Det er forferdelig trist når livet plutselig tar slutt for unge mennesker på denne måten. Vi tenker på de pårørende, sier ordføreren.

Han forklarer at det psykososiale teamet både i Sandnes og Gjesdal har tatt kontakt med familiene for å finne ut hva de trenger nå.

Mange MC-dødsfall

Rogaland fylke har vært spesielt utsatt for motorsykkelulykker denne våren. Til sammen fem personer bosatt i fylket har mistet livet i slike ulykker.

I hele landet har det også vært flere MC-ulykker med tragisk utfall enn de siste årene. I fjor omkom 15 motorsyklister.

Hittil dette året har 14 personer på motorsykkel mistet livet.