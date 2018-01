Kostnadsreduksjon er nøkkelen

– Oljekrisen er over og det er grunnlag for ny og høgare aktivitet i olje- og gassnæringa i åra som kjem, seier energiminister Terje Søviknes. Årsaka er at bedriftene har fått ned kostnadane og nå kan tene pengar med ein oljepris på 50–60 dollar.