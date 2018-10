Kolliderte under forbikøyring

Motorsykkelen som kolliderte med ein bil i Hoveveien i Sandnes var i ferd med å køyre forbi bilen då dei kolliderte. Føraren har forklart at bilen svinga, og at han for å unngå å hamne under bilen, valde å køyre inn i han. Motorsykkelføraren er køyrd til sjukehus med smerte i ein skulder.