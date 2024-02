Karmøylista: – Nærmer seg terrorisering på skolen

Per Magnus Mannes fra partiet Karmøylista forteller at foreldre av skolebarn tar kontakt. – De forteller om enkeltpersoner og gjenger som nærmest terroriserer medelever på skolen og i fritida, sier han til Haugesunds Avis. Mannes, som sitter i utvalg for oppvekst i Karmøy, ønsker seg en politisk ressursgruppe som kan ta grep mot det han mener er økende ungdomskriminalitet i kommunen.