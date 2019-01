FK Haugesund avblåser dermed trenerjakten, og går for en internløsning for å fylle den ledige stillingen som hovedtrener.

Jostein Grindhaug har ledet lagets treninger etter at trenerduoen Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland forlot klubben til fordel for Rosenborg tidligere i år. Derfor var det ikke uventet at 45-åringen ville ta over på permanent basis.

– Spillerne har også respondert veldig bra på vår inntreden og den positive energien som har vært på treningsfeltet disse ukene har selvsagt vært avgjørende for at jeg takket ja til jobben som hovedtrener, sier Grindhaug til FKH.no.

Sebastian Brydegaard er ny assistenttrener i FKH. Foto: FK Haugesund

Dansk assistenttrener

Han har signert en tre årskontrakt med klubben.

Med seg på treningsfeltet har han hatt danske Sebastian Brydegaard. 34 år gamle Brydegaard var utviklingssjef i FKH, men går nå inn i stillingen som assistenttrener.

Han har også signert en tre årskontrakt.

– Sebastian og jeg har funnet tonen og arbeidet veldig godt sammen siden sesongoppkjøringen startet opp. Han er den systematiske og strukturerte av oss, og sammen kompletterer vi hverandre på en fin måte.

Bronse i 2013: Jostein Grindhaug jubler etter kampen mellom Strømsgodset og Haugesund i 2013. Godset sikret gullet og FKH tok bronse. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tok bronsemedalje

Jostein Grindhaug tok første gang over treneransvaret i FK Haugesund i 2009. I debutsesongen ledet han laget tilbake til Eliteserien.

Gjennom årene som trener klarte han å stabiliserer FKH i toppen av norsk fotball, med bronsemedaljen i 2013 som et høydepunkt.

Han hadde jobben frem til høsten 2015, da Mark Dempsey tok over. Fra 2016 og frem til i dag har Grindhaug vært sportssjef i klubben.