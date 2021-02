«Hva er det som skjer?»

Det tenkte Jacques Holst da han la merke til en oppsiktsvekkende detalj på pulsklokken etter å ha sovet utendørs noen netter.

– Hvilepulsen falt drastisk, sier Holst.

Opplevelsen for halvannet år siden gjorde at 34-åringen tok et ganske uvanlig valg. Han bestemte seg for å sove mye ute.

– Jeg er ikke religiøs på det, men sover ute så ofte jeg kan, sier Holst til NRK.

Hvilepuls ute vs. inne: De tre siste dagene her sov Holst utendørs. Foto: Privat

Tror det er naturlig for oss

Han har målt pulsen siden 2019, og har gjort noen klare observasjoner.

Han forteller at den gjennomsnittlige hvilepulsen hans går ned med rundt ti slag i minuttet når han sover utendørs. Den faller fra rundt 60 til 50.

– Helt forenklet tror jeg det skyldes at mennesker er laget for å være ute. Når vi sover inne, sover vi i et kunstig miljø, sier Holst.

Holst har vært forelsket i det norske friluftslivet siden han flyttet hit fra Danmark for seks år siden. Foto: Privat

Søvnen er bedre og dypere når han sover utendørs. Det er gull verdt nå som han har en travel jobb og trener mye.

– Det gjør at restitusjonstiden går ned. Jeg føler at jeg har mer overskudd og at jeg fungerer bedre i en stressende hverdag, sier Holst.

Søvnekspert: Han slapper mer av

Nylig skrev NRK om ni år gamle Olava som sover ute hver natt. Også hun sover som en stein.

Men hva kan være grunnen til dette? Og stemmer det at vi får lavere hvilepuls av å sove ute?

Gjerstad er overlege og nevrolog ved nevrologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus. Foto: Erik Waage / NRK

Søvnekspert Michaela D. Gjerstad forteller at vi har forskjellige søvnstadier og at hjertefrekvensen varierer med disse i løpet av natten.

Hun har en teori om hvorfor hvilepulsen til Holst faller utendørs.

– Opplever han tydelig bedre søvn ute og er mer opplagt på dagtid, vil en enkel forklaring være at han slapper mer av. Da vil også pulsen gå ned. Så lenge man er trygg, varm og tørr, så er det helt fint å sove ute, forklarer Gjerstad.

– Sover man bedre ute?

– Det er selvfølgelig veldig individuelt, men frisk luft er det beste man kan få. Sover du inne, anbefaler vi et mørkt, rolig og ikke for varmt rom, sier hun og understreker at man bør være særlig forsiktig med å la spedbarn sove ute om det er veldig kaldt.

Legens likning

Overlege Stein Ørn forklarer hvilepulsfallet med en likning:

Blodtrykk = Hjertefrekvens x hjertepumpevolum x motstand i blodårene

Hjertefrekvensen (pulsen) reflekterer kroppens behov for blodsirkulasjon, samt hvor mye blodårene utvider seg, forteller Ørn.

– Slapper du godt nok av, vil du gå i en dvale. Da sparer du energi og behovet for blodsirkulasjon går ned. Da vil blodtrykket og pulsen også gå ned, forklarer han.

Stein Ørn er overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

Begynner du derimot å fryse, vil pulsen øke.

– Da må musklene produsere mer energi. Det vil bli behov for mer blod til musklene, som gjør at hjertefrekvensen går opp, sier Ørn.

I motsatt tilfelle, dersom det blir for varmt, kan også pulsen stige.

– For at du skal kunne kvitte deg med overskuddsvarme, må blodårene i huden utvides. Det gjør at pulsen må økes for å opprettholde blodtrykket, sier han.

Kjøpte poledance-stang

Da Jacques Holst i oktober i fjor skulle kjøpe ny leilighet i Oslo, var det et krav at det var balkong.

Holst anbefaler andre å prøve en natt utendørs. Gjerne i en hengekøye med ørepropper, som Holst synes hjelper godt for å sove rolig og godt. Foto: Privat

Her har han gått til innkjøp av en poledance-stang, slik at han har fått montert hengekøyen slik han ønsker. En presenning gir ly for vær og vind.

– Jeg var spent på hva som skjedde da jeg fikk meg kjæreste, for jeg har bestemt meg for å sove ute så lenge jeg kan. Heldigvis har hun vist forståelse, og hun sover faktisk ofte ute hun også, sier Holst.