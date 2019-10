Innbrudd på M44

I morges klokken 07.12 oppdaget en vekter en knust rute i inngangsdøren til en butikk på kjøpesenteret M44 på Bryne. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser. Mye tyder på at to personer har vært inni butikken, det er uvisst om noe er stjålet.