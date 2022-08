På Vigrestad på Jæren er det lokale idrettslaget ett av mange som rammes av energikrisen.

Banen skal varmes opp med gass til vinteren, men det får de ikke penger til.

– Dette går til syvende og sist utover de svakeste, sier daglig leder Arnfinn Dahl i Vigrestad idrettsklubb.

Arnfinn Dahl er daglig leder i Vigrestad IK, som har rundt 1400 medlemmer. Han frykter konsekvensene av økte gassutgifter i vinter. Foto: Magnus Stokka / NRK

Klokken har akkurat bikket 21.30. Solen har gått ned i havet utenfor jærkysten.

På idrettsstadionet er det fremdeles aktivitet. Men det begynner å bli mørkt og vanskelig å se både med- og motspillere.

– Vi har allerede satt i gang tiltak. Blant annet har vi koblet ut en kunstgressbane som bruker propangass til oppvarming, og kampen i bakgrunnen her går uten flomlys, sier Dahl.

Vigrestad IK er ikke det eneste idrettslaget som prøver å spare før vinteren.

Må bruke 600.000 mer

Også Gjelleråsen IF utenfor Oslo driver sine egne anlegg. Banen varmes opp av gass.

– Vi ønsker selvfølgelig gasskompensasjon, for det har det ikke vært til nå. Det er viktig for oss, sier styreleder Tone Holme.

De økte energikostnadene blir på 600.000 kroner i året. Det vil gå ut over ungene, sier Holme.

– Og øker vi prisene, vil kanskje enda flere barn og unge falle fra.

De siste månedene har strøm- og energikostnadene mangedoblet seg også for Vigrestad IK.

Nå frykter den daglige lederen at aktiviteten må kuttes enda mer.

– Vi planlegger et solcelleanlegg på taket for å bli mer energieffektive. Men flere av idrettsanleggene er nå på grensen til å stenge om det ikke kommer ordninger som virker og er forutsigbare, sier han.

Frykter kroken på døra

Dahl frykter idrettslagene må ty til økt medlemskontingent hvis de ikke kompenseres mer.

– Vi kan spare strøm, men da vil det gå ut over tilbudet. Om vi øker medlemsavgiften, vil det føre til ytterligere kostnader for barnefamilier, sier han.

Han mener det må skje noe rimelig kjapt.

– Det er nå det brenner. Vi må ha 100 prosent dekning over 50 øre per kilowatt. Det må skje noe fra regjeringens side. Om ikke er det kroken på døra for mange idrettsanlegg.

Støtte til strøm, ikke gass

Norges idrettsforbund (NIF) har bedt Kulturdepartementet om mer støtte til all type energi til idrettslagene. NIF vil ha samme type kompensasjon som husholdningene.

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) i Kulturdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

I en e-post til NRK skriver departementet at de har innført en ordning som også gjelder til vinteren. Men det er kun støtte til strøm og fjernvarme som dekkes, opplyser statssekretær Gry Haugsbakken.

Beslutningen er uforståelig for idrettslagene.

– Det er ikke bare våre anlegg som drives av gass. Vi skjønner ikke argumentasjonen, sier Holme i Gjelleråsen IF.