I dag er det slutt for andakten i Norges største radiokanal

– Jeg synes det er veldig trist. Det er noen gode ord å starte morgenen med, og som man har med seg i løpet av dagen. Dette er jo en tradisjon som vi har her i Norge.

Det sier Asbjørn Austnes, som er skomaker i Kongsgata i Stavanger. På jobb hører han som regel på NRK P1.

Andakten, som sendes hver ukedag rundt klokken 08.20 under de lokale morgensendingene, får han ikke lenger høre på kanalen.

Det er det flere enn han som reagerer på.

Harald Groos synes ikke noe om at andakten forsvinner Foto: Odin Omland / NRK

– Det er jo sånn samfunnet har blitt. Jeg synes det er litt galt. Vi bor i et kristent land, så jeg synes vi må holde fram med tradisjonene, sier Harald Groos.

Andakten har vært kjent og kjær for mange, og har blitt sendt på lufta i over 90 år.

– Jeg hører på andakten hver dag. Det er kjedelig at den forsvinner, fordi det var kjekt å høre på de ordene. Jeg kommer til å savne den, sier taxisjåfør Helge Knutsen.

Taxisjåfør Helge Knutsen har sansen for andakten. Foto: Odin Omland / NRK

Fra P1 til P1+

Men det er ikke alle som er like negative til at de få minuttene med andakt forsvinner fra P1.

– Det har jeg aldri hørt på. Jeg tror ikke jeg vil savne den. Men de som synes det er noe å høre på, må jo få et tilbud de også. Jeg vet det er mange som hører på den, så det er jo synd for dem, sier Hege Byberg.

Hege Byberg kommer ikke til å savne andakten. Foto: Odin Omland / NRK

Bakgrunnen for endringen er at NRK vil lage forskjellige programmer over flere kanaler. Det sier kanalsjef i NRK Radio, Bjørn Tore Grøtte.

– På den måten tror vi at vi klarer å lage mer innhold som flere får glede av. Radioutviklingen de siste årene viser at lytterne bytter mer mellom kanalene enn før, og da tror jeg det er viktig at vi gjør dem forskjellige.

Andakten vil nemlig fortsatt sendes til samme tid på NRK P1+. Den vil også være tilgjengelig for lytteren når det måtte passe i NRK Radio.

Hedda Johansen har hørt litt på andakten: – Det er greit å høre på. Jeg vet ikke om jeg kommer til å savne det, men det er koselig å høre på snakking. Foto: Odin Omland / NRK

– Vanskeligere for de eldre

Sten Sørensen er pastor i Misjonskirken i Stavanger. Han har selv hørt på andakten i over 40 år, og synes det er trist at andakten fjernes.

– Det er noe som har prega så mange mennesker gjennom så mange år. Jeg tror mange rundt omkring i landet har vært glad i andakten, som har klart å samle hundretusener, sier Sørensen.

Pastor Sten Sørensen tror færre kommer til å høre på andakten, og håper tiltaket revurderes. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Han har fått med seg at andakten skal over på P1+.

– Men hvorfor skal man dytte det over på en annen kanal? Og dette gjør det vanskeligere for de eldre som vil få med seg både lokalsendingen og Andakten. Det er ikke like lett for alle å skifte kanal.

Kanalsjef Grøtte i NRK er klar over at det er mange som er skuffet over at radiogudstjenesten ikke fortsetter på P1.

– Vi vet at dette er innhold som er superviktig for mange, og vi vet at det alltid blir diskusjoner når vi rokker ved tradisjoner. Det har jeg stor forståelse for, sier han og legger til:

– Men da er det viktig at vi forteller at tilbudet finnes akkurat like tilgjengelig, og at vi hjelper med å finne fram stoffet publikum er på jakt etter.

Thomas Bø sier han har hørt litt på andakten: – Hvis ingen klager på det, og det lager god stemning, tenker jeg «Hvorfor ta vekk noe som fungerer?» Foto: Odin Omland / NRK

– Skaper en tilhørighet

Forfatter og litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt har i en årrekke holdt morgenandakten på P1.

Hun forteller at det er to grunner til at det er synd at morgenandakten forsvinner.

– Det ene er at det skaper en slags tilhørighet siden det er så mange som hører på andakten. Det andre er at det er fint å ha noen ord for dagen å reflektere over.

Hun har hørt fra flere som vil savne øyeblikket i hverdagen de er vant til.

– Jeg forstår at de tenker at kristen andakt ikke er noe som representerer hele folket, men jeg synes likevel de burde ha noen ord for dagen, og at det er på P1.

Nye programmer rundt hjørnet

Det vil være opp til hver enkelte lokale redaktør å bestemme hvilket innhold de ønsker å erstatte andakten med, forteller kanalsjef Grøtte.

I tiden framover blir det mye å se fram til, skal vi tro han.

– Før morgensendingen har vi laget et nytt morgenprogram som skal sendes på P1 mellom klokka 5 og 6. Den lange værmeldingen som har vært i tidsrommet på P1, vil fortsatt gå på P1+.

Bjørn Tore Grøtte er kanalsjef i NRK Radio. Foto: Martin Johan Eggan/NRK

I tillegg vil det på kvelden bli sendt et nytt program, som ligner på andakten, fra mandag til torsdag.

– På «Kveldstanker» byr livssynsavdelingen på filosofi, livsvisdom og ord til ettertanke fra flere ulike religioner og livssyn.

Han peker på at det ikke erstatter andakten på morgenen, men at det viser at NRK har en bredere livssynspalett å spille med.

– Samfunnet vårt endrer og utvikler seg. Det gjør også folk og lyttervanene, og derfor må også P1 utvikle seg bredt. Det gjør vi heldigvis.