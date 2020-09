«Forum Jæren» strekker seg 67,7 meter rett opp mot himmelen. Regionens høyeste bygg er på 20 etasjer og er et landemerke på langstrakte Jæren. Nå er det planer om fire nye høyhus på Bryne.

– Det er grusomt å passere her i vinden. På Jæren er vi vant med å gå i motvind, men dette tar kaka, sier Sigbjørn Hagen.

Jærbuen holder hardt på sixpencen for at den ikke skal blåse bort. Han har bodd på Bryne i over 30 år

Sigbjørn Hagen liker ikke høyhuset som ble reist på Bryne i 2009. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Det er tullete med en skyskraper på et sted der det blåser så mye, sukker han.

Utrivelig og farlig vind

På Universitetet i Stavanger (UiS) forsker Trond-Ola Hågbo på vind i urbane strøk.

– I Norge bygger vi ofte høyhus uten å ta nok hensyn til vind. I en tid med mer ekstremvær kan dette skape utrivelige sentrum og i verste fall være livsfarlig, sier Hågbo.

Forsker Trond-Ola Hågbø mener høyhuset har gal form og er plassert i feil vindretning. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Han viser til eksempler der løse gjenstander flyr av gårde eller syklister velter i vinden.

I norske byområder bygges det høyere og tettere. Samtidig blir det mer ekstremvær og kraftig vind.

Trond-Ola Hågbo jobber med en doktorgrad om hva dette betyr for vindforholdene. Han bruker en kraftig datamaskin for å simulere hvordan vinden oppfører seg når den treffer høyhus.

Animasjonen viser hvordan luftmassene fra vinden fordeler seg når de treffer høyhuset på Jæren. Animasjon: Trond-Ola Hågbo / Universitetet i Stavanger

– Et høyt og firkantet bygg fanger vinden i høyden og leder den rett ned på bakkeplan.

Forskeren mener høyhuset på Bryne er et grelt eksempel på hvordan en reiser høyblokker uten å tenke på vind.

– Det er plassert i feil retning, er firkantet og står alene blant småhus på stormfulle Jæren.

Nå håper han at utbyggerne tenker på vinden når nye høyhus skal reises. Hågbo oppfordrer arkitekter og byplanleggere til å oftere utføre vindanalyser.

– Det er fullt mulig å reise høybygg som er mer aerodynamiske i formen og som står i en bedre vindretning.

Arkitekter må tenke mer på vind

Ifølge leder i Stavanger arkitektforening, Ingrid Njå Sekse, er ikke vindsimuleringer så vanlig i Norge.

– Vi gjør enkle analyser, men kan nok bli mye flinkere. Høyhusene ser gjerne fine ut på tegningene, men resultatet kan bli et utrivelig bysentrum der folk ikke vil oppholde seg, sier arkitekten.

Hun synes forskningen som foregår på UiS er spennende og tror det kan bli nyttig når nye høyhus planlegges.

Leder i Stavanger arkitektforening, Ingrid Njå Sekse, mener det er viktig å ta hensyn til vinden. Foto: Oddgeir Auklend

Trond-Ola Hågbo lager 3D-modeller av byer ved hjelp av data fra satellitter, fly og droner. Han kan på forhånd forutsi hvordan nye bygg vil påvirke vindforholdene.

– Målet er å bidra til at en kan bygge sikrere og gjøre det triveligere for folk å ferdes ute på gaten, sier forskeren.

David Gismarvik synes det er utrivelig foran skyskraperen på Bryne. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Plagsomt og kaldt

Med hetten trukket godt over hodet kjemper skoleelev David Gismarvik seg forbi høyhuset på Bryne.

– Her er det plagsomt, kaldt og altfor mye vind.

Skoleeleven håper utbyggerne tenker seg godt om før de bygger noe lignende igjen.

I sentrumsplanen for Bryne er det gitt grønt lys for fire nye høyhus på 12–13 etasjer.