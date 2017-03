Her kjem nytt biomedisinsk senter

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF), Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) og prorektor ved NMBU Halvor Hektoen stod for dei første spadestikka ved det nye senteret for biomedisinsk forsking og utdanning på Høyland i Sandnes. Bygget har fått åtte millionar kroner over statsbudsjettet.