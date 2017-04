Vi går langs strendene ute ved kysten, langs fortauene i byene, i nabolaget, på turstiene, i barnehagen og rundt skolen. Vi plukker plast, glass, papp og papir – og sørger for at hele Rogaland skinner i mai.



NRK Rogaland utfordrer enkeltpersoner skoler, barnehager, idrettslag og korps! Speidere, firma, politiske partier, borettslag og kommuner!



Alt du trenger å gjøre er å svare på noen få spørsmål ved å melde deg på her. (Det eneste vi ønsker med dette er å ha en viss oversikt over hvor mange som er med. I tillegg vil vi kontakte noen av dere for intervju på selve dagen.



Husk: «Ingen kan ta alt - alle kan ta litt». En rydderunde i lunsjen kan være nok.

