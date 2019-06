Held på fast på kollektivdelen

– Debatten i fylkestinget viser klårt at fleirtalet lovar at 70 prosent av inntektene frå bomringen på Nord-Jæren skal gå til kollektivutbygging. Det seier Heidi Bjerga frå SV, som tidlegare frykta at motorvegprosjekt stakk av med for mykje pengar.