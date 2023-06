Roger Madsgaard kunne tenkte seg hjemmebatteri til solcellene han installerte på huset sitt i 2021. Et slikt batteri ville hjulpet ham å styre og regulere sitt eget strømforbruk.

Da kan han for eksempel lagre overskuddsstrømmen som produseres på dagtid når ingen er hjemme, slik at den kan brukes på kvelden når behovet er større.

Problemet nå er at det er for dyrt, mener han.

– Det svarer seg ikke hvis du må installere solcellepanel og batteri, forklarer han.

Madsgaard har funnet ut at det vil koste ham minst 80.000 kroner for et lite batteri. Slik strømmarkedet har utviklet seg det siste året ser han at et hjemmebatteri ville hjulpet ham å styre strømbruken.

Roger Madsgaard hadde installert hjemmebatteri om han ble subsidiert. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Jeg kunne tenkt meg en batteripakke som er såpass stor at du kan lade opp og bruke den på pristoppene på kvelden og natta. Det hadde vært veldig interessant, sier Madsgaard.

Stortinget vil ha mer solenergi

Tidligere i juni ba Stortinget regjeringen sette et mål for ny solenergi på åtte terawattimer (TWh) innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024.

Til sammenlikning produseres det i dag 0,3 TWh fra solenergi i året. Det betyr at innen 2030 skal solenergien økes nesten 27 ganger i Norge.

Tall fra Elhub viser at det er installert cirka 10.000 solcelleanlegg på privathus i Norge, og halvparten av disse ble installert i løpet av de 10 siste månedene.

Vil gjøre som svenskene

Og installeringstakten utmerker seg særlig i Rogaland og Agder. Men selv om det har skutt fart det siste året, kan enda mer gjøres, mener Silje Gjeraker, som er daglig leder i solcelleleverandøren Otovo.

Silje Gjeraker, daglig leder Otovo Norge. Foto: Otovo

Selskapet har gjennomført en undersøkelse som viser at to av tre boligeiere i Norge sier at subsidier på hjemmebatteri gjør det mer sannsynlig for dem å installere solceller hjemme.

De mener det nå er på tide å gjøre som svenskene og subsidiere hjemmebatteri også i Norge.

– Å favne om subsidier som kan få farten opp for energi og effektivisering i de norske hjem er klokt. Hjemmebatteriene er med på å bidra til å stabilisere nettet, sier Gjeraker.

Hun peker på at hjemmebatteri gir samfunnet en styrket beredskap og at solcellene blir mer lønnsomme for boligeierne. De vil også redusere sårbarheten på den store prisstigningen på strømmarkedet.

Flere må få solceller på taket om målet stortinget har satt for 2030 skal nås, mener solenergibransjen. Foto: Hanne Høyland / NRK

Solenergiklyngen er bransjeforeningen for solenergi. Sammen med Fornybar Norge og Nelfo, som organiserer elektrobedriftene, har de sent inn et initiativ til Enova og argumentert for hvorfor de mener det trengs batteristøtte.

Dag Tore Seierstad, er Næringspolitisk ansvarlig i Solenergiklyngen. Han mener støtten til solenergi må videreføres og ikke reduseres, slik som Enova har varslet.

– Her er det viktig å lytte til de politiske signalene. Det Stortinget akkurat har vedtatt er mye og krever store investeringer av private og næringsliv. Da må vi videreføre støtten og innføre støtte til batterier sammen med solkraft i boliger, sier Seierstad.

Vil ikke subsidiere

Enova på sin side har konkludert med at de ikke ønsker å subsidiere hjemmebatterier nå.

– Vi har ikke noe kunnskapsgrunnlag som tilsier at det er rett å motivere til å installere batteri i boliger i Norge nå, sier Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova.

Tor Brekke, seniorrådgiver i Enova. Foto: Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er blant annet de som subsidierer solcelleanlegg i private boliger.

Årsaken til at de ikke vil subsidiere batterier nå er blant annet at det også er et klimafotavtrykk i batterier. Mineralene det lages batteri av er knappe ressurser som trengs aller mest i transportbransjen.

Brekke utelukker ikke subsidier i framtiden, men det er ikke det Enova jobber mest med nå.

– Vi jobber mye mer med å ta i bruk de energilagrene som allerede finnes i boligen, som er mye billigere å bruke. En 200 liter varmtvannstank, som mange boliger allerede har, lagrer for eksempel cirka 14 kWh energi og kan styres slik at den varmes opp når solcelleanlegget produserer eller strømmen fra nettet er billigst, forklarer han.

Derfor gir Enova tilskudd til pris og effektstyrte energilagringssystem for boliger, som for eksempel smart varmtvannsberedere.

Politisk medhold

Lars Haltbrekken (SV) sitter i energi- og miljøkomiteen. Han mener det er avgjørende å få på plass en ordentlig satsing på solenergi.

– Å gi støtte til batterier for å kunne lagre solenergien i private hjem og næringsbygg kan være viktig for å få avlaste strømnettet, sier han.

Lars Haltbrekken (SV), sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: William Jobling / NRK

Han ber regjeringen ta tak i utfordringene med solenergi og komme med et konkret forslag til hvordan en slik ordning kan fungere i praksis.

Hvis staten tok deler av regningen hadde Roger Madsgaard ikke vært i tvil om hva han ville gjort.

– Da hadde jeg helt klart installert husbatteri, jeg tror dette er framtiden, sier Madsgaard.