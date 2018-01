Hærverk i garasjeanlegg

Politiet melder om at noen har tatt seg inn i et felles garasjeanlegg i Hafrsfjord i Stavanger, og knust ruten på to biler. Det er usikkert om noe som er stjålet. Vi har vært på stedet og sikret spor, og oppretter sak på forholdene, skriver politiet på Twitter.