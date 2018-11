Grunneiere vant mot sykehuset

Stavanger tingrett har bestemt at Helse Stavanger må betale 17,6 millioner kroner - eller en million kroner per mål - for en eiendom i Kristine Bonnevies vei som blir en del av det nye sykehusområdet på Ullandhaug. Tilbudet fra Helse Stavanger var halvparten.