Gresssbrann ved Paradisskaret

Brannvesenet og politiet rykket ut etter melding om gressbrann ved Paradisskaret i Sandnes. Brannvesenet opplyser at brannen strakk seg over et område på 90-100 kvadratmeter. Brannen er nå slukket, og brannvesenet driver etterslukking på stedet.