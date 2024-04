Green Mountain endrer planene for datasenter på Kalberg

Green Mountain endrer planene for datatsenteret på Kalberg, skriver Stavanger Aftenblad.

Det blir ikke noe datasenter på Kalberg i Time med det første.

Datasenter-selskapet Green Mountain har valgt å ikke gjennomføre sitt planlagte datasenter etter å ha søkt om dispensasjon for å starte prosjektet tidlig.

Tidligere hadde de annonsert planer om å investere 50 milliarder kroner i senteret og garantert 500 faste arbeidsplasser.

De nevnte også at et av verdens største teknologiselskaper var en potensiell kunde.

– Vi har respekt for at dette må gjøres ordentlig, og vi tar til etterretning at det tar tid, sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain til Stavanger Aftenblad.

Grunnen til at de avslår prosjektet er i stor grad motstanden mot søknaden om dispensasjon fra både Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune, samt andre myndigheter, ifølge avisa.