Onsdag gjennomførte Statens vegvesen en mobil kontroll av kjøretøy i Rogaland. Til sammen 24 kjøretøy ble kontrollert, og 13 av disse hadde feil eller mangler.

Det aller verste tilfellet inspektørene kom over, var en lastebil som ble stoppet i Jåttåvågen i Stavanger.

– Lastebilen hadde en container med et overheng på 1,9 meter. Overhenget kan være på maks 40 centimeter, sier inspektør Leif Skretting i Statens vegvesen.

Han understreker at en container som stikker nesten to meter ut bak en lastebil utgjør en stor fare for trafikken rundt.

– Hvis sjåføren i lastebilen må bråbremse og det kommer en personbil bak, vil containeren kappe av taket på bilen, og kanskje hodene på dem som sitter i bilen, sier Skretting.

Les også: Dette synet møtte vegvesenet under kontroll på Os

– Ingen unnskyldning

Lastebilsjåføren fikk det som kalles bruksforbud og måtte sette fra seg containeren på kontrollplassen. Containeren var nesten tom og inneholdt bare skrapjern.

– Sjåføren ville gjerne få kjøre lastebilen bare et par hundre meter til, men det fikk han ikke, sier Skretting.

Containeren måtte hentes av et annet kjøretøy. Vegvesenet sjekket historikken til sjåføren, og han hadde ikke gjort lignende feil tidligere. Dermed slapp han anmeldelse.

Det er svært sjelden Vegvesenet kommer ut for slike overheng på lastebiler. Kjøretøyet ble stoppet i Jåttåvågen i Stavanger. Foto: Statens vegvesen

Skretting tror sjåføren skulle gjøre det lettvint for seg selv da han bega seg ut på onsdagens kjøretur.

– Dette tror jeg rett og slett handler om sløvhet. Det er ingen unnskyldning for gubben, dette skulle nok bare være lettvint, sier han.

Inspektøren har vært ute for mye rart i løpet av karrieren, men synet som møtte ham i Stavanger hører absolutt til blant de sjeldne.

– Det er vanlig at lastebilsjåfører kommer med et litt for stort overheng, men ikke så galt som dette. Tilfellet med denne containeren er ganske graverende, og det er veldig sjelden at vi treffer på sånt som dette, sier Skretting.

Les også: Trailersjåføren fikk ikke øye på kontrollørene fra statens vegvesen

Overraskende kontroll

Han tror ikke sjåføren hadde kjørt slik om han hadde kjørt forbi en fast kontrollplass.

– Men plutselig var vi der i en mobil kontroll. Vi er ute cirka en dag i uka, for å prøve å få best mulig trafikksikkerhet. Derfor er det viktig å stoppe personer som dette.

I alt seks av de 24 kontrollerte kjøretøyene fikk bruksforbud. Vegvesenet skrev ut tre gebyr for manglende kjetting, to gebyr for manglende dokumenter og ett gebyr for dekk under minstemål.

Også feil bruk av lys, overlast og mangelfull sikring av last dukket opp under onsdagens kontroll.