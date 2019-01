Familien Ingebrigtsen tok hjem hele tre priser på hjemmebane under Idrettsgallaen. Pappa Gjert ble kåret til «årets trener» og Jakob vant både «årets nykommer» og «utøvernes pris».

– Tre priser er langt i overkant av hva vi kunne forvente i dag. Jeg hadde håpt og trodd at Jakob kunne få en pris. At jeg sitter her med en pris og at han har fått to er strålende, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Han har trent frem tre av landets beste idrettsutøvere, uten å ha noen form for trenerutdannelse.

– Vi kommer fra ingenting, da er det helt naturlig at det etablerte miljøet er skeptiske til det vi står for. Det må noen europamestre og medalje i VM til for at de skal se at vi ikke er skumle.

I år har brødrene Ingebrigtsen løpt inn til den ene medaljen etter den andre. Filip vant EM-gull i terrengløp og Jakob vant gull både på 1500 og 5000 meter under EM i friidrett. I tillegg tok Henrik sølv på 5000 meteren, bak lillebror Jakob.

– Det siste året har vært helt fantastisk. Alle guttene har nådd målene sine. Filip har nådd sitt mål med å løpe 3.30 og Henrik kom seg tilbake blant Europas beste. Jakob skulle ta to medaljer under EM og det klarte han fint.

Vant to priser

To ganger måtte Jakob Ingebrigtsen opp på scenen for å motta pris. Først som «årets nykommer», og så vant han den gjeve «utøvernes pris».

– I dag er jeg mest imponert over takketalen til Jakob, sier Gjert, før han snur seg til sønnen og sier:

– Pappa ble stolt!

Jakob Ingebrigtsen ble årets gjennombrudd Du trenger javascript for å se video.

Igjen følger Jakob i fotsporene til sine eldre søsken, Henrik og Filip, som begge tidligere har vunnet «årets nykommer» under Idrettsgallaen. Det samme gjorde han og da han tok gull på 1500 meter i EM. Men nok en gang topper Jakob innsatsen deres.

– Det er spesielt å gjøre det samme som dem, både under EM i friidrett og Idrettsgallaen. Men samtidig gjør jeg det litt bedre ... Det er stort å ta med «utøvernes pris» hjem. Dette var over all forventning.

Spår store resultater

Allerede i morgen klokken 06.00 drar Team Ingebrigtsen på treningsleir til Sør-Afrika. Der skal de trene sammen den neste måneden. For selv med tre priser på Idrettsgallaen, tror trener Gjert at det norske folk ikke har sett det beste fra familien enda.

– Jeg tror de neste to årene kommer til å bli helt eventyrlige for Team Ingebrigtsen. Jeg ser konturene av noe som jeg aldri har sett tidligere. Det nivået guttene har inne nå er helt ekstremt.

Gjert Ingebrigtsen takket både barna, kona og arbeidsgiveren under takketalen Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Klarer løpebrødrene å holde seg friske og skadefrie fremover, så tror 53-åringen at sønnene vil levere fantastiske tider og store resultater fremover.

– Jeg tror nesten ikke det jeg ser om dagen, sier han.