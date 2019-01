– Dette henger enormt høyt. Jeg vil takke mamma og pappa for at de har tilrettelagt for at jeg har kunnet få holde på med det jeg synes er gøy, sa Ingebrigtsen da han mottok prisen.

– Jeg vil også takke brødrene mine for at de tok meg med på treningslei og banet vei. Jeg får håpe at de ikke angrer på det i dag, sa han til latter fra salen.

Ingebrigtsen passet også på takke kjæresten Elisabeth Assersons, som var med ham til Idrettsgallaen.

Jakob Ingebrigtsen har opplevd et fantastisk fjorår med blant annet to EM-gull i Berlin og et nytt U20-gull i EM i terrengløp.

TAKKET KJÆRESTEN: Jakob Ingebrigtsen ankom Idrettsgallaen sammen med kjæresten Elisabeth Assersons. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Nominert til tre priser

Prestasjonene har imponert en hel friidrettsverden.

Nylig kåret også sportsjournalistene i Norge ham til Årets idrettsnavn. 18-åringen var da den yngste vinner i prisens 70-årige historie.

Til årets Idrettsgalla var han nominert til hele tre priser:

«Årets mannlige utøver»

«Årets navn»

«Årets gjennombrudd»

I tillegg er 18-åringen også en sterk kandidat til «Utøvernes pris», hvor utøverne selv stemmer frem vinneren.

Svindal kapret «årets mannlige utøver»

Prisen for «årets mannlige utøver» gikk imidlertid til Aksel Lund Svindal, men han har altså flere muligheter til å stikke av med en pris i kveld.

– Den største prisen er nok årets navn og årets mannlige utøver, men det å vinne noe i det selskapet der ville vært utrolig stort, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK før kveldens Idrettsgalla.

Etter å ha mottatt prisen for «Årets gjennombrudd», kan han i hvert fall stikke hjem med minst én pris under armen fra gallaen i Stavanger.

Også pappa og trener Gjert Ingebrigtsen kan stikke av med en pris. Han er nemlig nominert til «Årets trener».

