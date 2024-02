Gass-lekkasje i Q-meieriet Klepp – ingen er skadd

I 05-30-tida oppsto det en gass-lekkasje fra Q-meieriet i Bedriftsvegen i Klepp. Det dreier seg om en mindre lekkasje av gassen ammoniakk, opplyser vakthavende brannsjef Svein Knudsen.

– Ammoniakk gir irritasjon i luftveier og øyne. De som jobber i bedriften er ute av bygningen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på dem, sier Knudsen.

Nødetatene er på stedet. Politiet har sperret av veiene rundt bedriften.

– Vi ønsker ikke at folk som ikke har noe der å gjøre skal være i området, sier Knudsen. Han sier også at vindretningen er gunstig og at gassen blåser ut over vannet i nærheten av Q-meieri-bygningen.

Klokken 06.25 kom meldingen om at alle som jobbet i bygget er bekreftet ute, og at ingen av dem er skadd.

– Lekkasjen er stoppet. Så skal tanken med ammoniakk tømmes. De som oppholder seg inne på meieriet bør ikke være i området når tanken tømmes, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Nordvik.