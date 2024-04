Funn av død mann i Stavanger

Politiet fikk inn en bekymringsmelding om en savnet mann i 60-årene i tirsdagkveld.

Politiet startet leteaksjon rundt klokken 23.00, og onsdag morgen klokken 08.09 ble en død mann funnet på Byhaugen i Stavanger, opplyser operasjonsleder Erik Rasmussen i Sør-Vest politidistrikt.

– Mannen er ikke identifisert ennå, men vi tror dette er den savnede mannen i 60-årene. Pårørende er varslet, sier operasjonslederen.

Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. For å utelukke dette er det sendt kriminalteknikere til stedet for å ivareta sporsikring.