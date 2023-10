– Det er tusenvis av fugler som sitter i treet her og koser seg om morgenen. Det er ganske koselig, forteller Michelle Larsen Berge og legger til:

– ... helt til du kjenner lukta.

Elsparkesyklene i byen får gjennomgå. Foto: Erik Waage / NRK

Larsen Berge er assisterende daglig leder hos Kanelsnurren ved torget Arneageren i Stavanger sentrum.

I det siste har opp mot 3000 stærer fått sansen for et tre i nærheten utenfor.

– Idet du kommer rundt hjørnet, smeller lukta mot deg, og man må holde pusten. Det er rett og slett skikkelig ekkelt, sier Larsen Berge.

Hun sier det tidvis er utfordrende å drive kafé rett ved et uoffisielt stær-toalett.

– Det kan jo ødelegge for uteserveringen. Kunder som tenker at de skal sitte ute, snur fort i døra. Det går jo fint, men det er synd de ikke kan sitte ute i frisk luft.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Michelle Larsen Berge opplever at kunder helst vil spise inne, til tross for fint vær. Foto: Hanne Høyland / NRK

Sklir i fugleskitten

Rolf Endsjø er kjøpmann på Narvesen, som ligger rett over gata for Kanelsnurren.

– En morgen da jeg skulle runde hjørnet, så sklei jeg i fugledriten. Jeg datt heldigvis ikke, sier han.

Endsjø har også bitt seg merke i at det er mye fugl i sentrum og mye fugledritt på bakken.

Kjøpmann hos Narvesen i Stavanger, Rolf Endsjø Foto: Hanne Høyland / NRK

Luktesansen hans er ikke helt på topp, så lukta har ikke plaget ham.

– Det er mye som er sjarmerende med det også, men alt har sin sjarm. Det kan bli for mye av det gode, sier Endsjø.

En som virkelig har latt seg sjarmere av fuglene i trærne, er amerikanske John Lavette.

– Dette er jo helt fantastisk. Det er det kuleste jeg har sett i mitt liv! Det er kult å se så mye natur i en by. Jeg har aldri sett noe lignende, sier han.

Da han oppdaget treet med fuglene, var han rask til å gjøre et videoopptak med telefonen.

– Jeg må vise denne unike opplevelsen til de hjemme.

Se stæren danse på himmelen over Stavanger Du trenger javascript for å se video.

– Unikt for Stavanger

Ifølge hobbyornitolog Øyvind Gjerde er det nå 2–3000 stærer i Stavanger.

– Det er veldig mye, og jeg tror Stavanger er litt unik i denne sammenhengen.

Han mener det ikke er overraskende at fuglene søker til et tre på natta og om morgenen

Fugleentusiast og hobbyornitolog Øyvind Gjerde. Foto: Erik Waage / NRK

– De finner gjerne en beskyttelse i byen med kunstig lys. De ser ikke så godt om natta, og så sitter de og hviler sammen. De føler seg kanskje tryggere når de er mange, og det er lyst rundt dem.

Det støtter ornitolog ved Universitetet i Bergen, Terje Lislevatn.

– Hvis det skulle komme en rovfugl, vil de kunne oppdage det raskere. Men det er langt fra alle overnattingsplasser som er på belyste områder, sier han.

Lislevatn har forsket på småfugl og gatelys. Han har funnet ut at lysene kan få fuglene til å tro at det er bedre å bli enn å trekke sørover.

– Det er noen som blir igjen, men det er mange som drar sørover. De som blir igjen, utvider døgnet rundt gatelys, og det blir bedre forhold til å finne seg mat.

NRK prater med hobbyornitolog Øyvind Gjerde på Arneageren.

Under treet som stæren har blitt glad i, ligger fem elsparkesykler. Dekket i avføring.

Fuglebæsj preger torget Arneageren i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

– Det er nok lukten som er den største utfordringen. Og om du har kledd deg fint for en date, er det veldig irriterende å få fuglebæsj på seg. Mitt beste råd er nok å unngå gå under dette treet når det er mørkt.

Øker renholdet

Petter Mallberg Næsheim er seksjonssjef i drift utemiljø i Stavanger kommune. Han sier de rengjør Arneageren hver morgen hele uken.

– De er trekkfugler, og finner de trærne de finner. Det medfører jo hyppigere renhold når de er her.

Vegard Ankarstrand er naturforvalter i kommunen. Han gleder seg over de besøkende fuglene.

– Vi har som mål å ha best mulig naturmangfold i Stavanger, og vi ønsker en levende by. Dette er et fantastisk naturfenomen og et resultat av mange års innsats med å blant annet plante flere trær i byen.

Men han legger ikke skjul på at det kan være til noe sjenanse.

– Det beklager vi, men vi vasker området hver dag. Kommunens ansatte gjør en utmerket jobb. De kommer klokka 06 om morgenen for å vaske, men når de er tilbake igjen klokka 09, ser det tilgriset ut. Men vi har økt renhold når fuglene er her.