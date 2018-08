Frykter skyhøye strømpriser

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt frykter at en tørr høst kan føre til 50 prosent økning i strømprisen i Norge til vinteren. – Dersom strømprisen stiger i Europa, vil det bidra til at norske produsenter eksporterer mer strøm i stedet for å spare vann til vinteren, sier han til DN.