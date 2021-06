Friluftsrådene fikk pris

De fire friluftsrådene i Rogaland fikk i dag Rogaland fylkeskommunes reiselivspris. De fikk prisen for den jobben som er gjort for å legge til rette for turer i naturen. Dette blir også viktig når samfunnet åpner opp igjen, mener fylkeskommunen.