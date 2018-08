Frifunnet etter bilkrasj

En 19 år gammel gutt som var tiltalt for å ha krasjet med bil i påvirket tilstand, er frifunnet i Haugaland tingrett, skriver Haugesunds Avis. Bakgrunnen for frifinnelsen var at retten mener 19-åringen ble ufrivillig dopet på en fest i forkant av ulykken.