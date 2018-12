Fredar Forsand skule

Varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), går langt i å garantere at skulen på Forsand skal bestå. – Eg kan ikkje ta ansvar for kor mange barn som blir fødde på Forsand, men elles skal me gjera vårt beste for å verne skulen, seier Borgli.