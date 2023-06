Fortsatt salgsforbud i Sverige

Easee har ikke fått medhold i at deres elbillader skal kunne selges i Sverige. Selskapet har vært i retten for andre gang med ny dokumentasjon for å få opphevet salgsforbudet, men retten sa igjen nei, skriver Stavanger Aftenblad. Neste uke kommer konklusjonen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge som også har vurdert Easee sin elbillader. Det var det svenske nettstedet Ny Teknik som omtalte saken først.