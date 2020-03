Fortsatt forvaring etter Bryne-drap

En nå 47 år gammel mann som i 1999 ble dømt til 21 års fengsel for drapet på Tom Halvorsen på Bryne, kan ikke prøveløslates fra forvaring, ifølge en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett. Han ble dømt for et nytt drap under permisjon i 2007.