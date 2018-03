Forliste i Lofoten

Båten til de to fiskerne Alexander Aniksdal fra Sunde og Gregor Øverli fra Tananger forliste i Lofoten torsdag kveld, skriver Aftenbladet. Båten tok raskt inn vann da de var på vei for å levere fangsten i Henningsvær, og de to fiskerne ble reddet av en annen båt som var i nærheten.