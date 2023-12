I rundt 100 år har Stavanger kommune betalt for flosshatter og dresser for mennene i 17. mai-komité. Men ordningen har altså kun omfattet mennene – kvinnene har stort sett måttet legge ut for eget antrekk.

Nå kritiseres ordningen i Stavanger Arbeiderpartis alternative budsjett.

I tiltaket «Modernisering av 17. mai-komité» understreker partiet at de vil avslutte ordningen hvor menn, men ikke kvinner, får antrekk og flosshatt sponset.

Men Arbeiderpartiet har ikke lenger flertallet i bystyret.

Ansvaret havner dermed hos dagens flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet.

Det innebærer lettelse i eiendomsskatt, nei til gratis buss og gratis skolemat, og enn så lenge – ja til flosshatter.

TRADISJON: Flosshatt og sjakett er en eldgammel tradisjon. Avbildet ser man 17. mai-komitéen fra 1948 – alle mennene er utkledd i plaggene. Foto: Sverre Strand / Hanna Paulsen / Stavanger Byarkiv

– Dårlig forslag

Hard Olav Bastiansen er Høyre-mann og tidligere komitémedlem. Han vet at det er ulike meninger internt i Høyre, men holder fast på at støtteordningen bør beholdes.

– Flosshatten er en tradisjonell del av 17. mai feiringen, mener han.

Hvert år har komitéen gått foran i toget, og hvert år har mennene vært staselig kledd i sjakett og flosshatt.

– Dette er 17. mai-feiringen i Stavanger, rett og slett, fastslår Bastiansen.

Han mener at tradisjonen er verdt å bevare, og sammenligner 17. mai-komitéens festdrakt med tradisjoner tilknyttet julen.

TRADISJON: Bastiansen stiller selv opp i sjakett og flosshatt på nasjonaldagen. Foto: PRIVAT

– Det er litt det samme som at man i julefeiringen begynner å fjerne de tradisjonelle tingene som man forbinder med jul. Da blir julen litt mindre festlig, sier Bastiansen.

Han understreker videre at klesbudsjettet ikke er den største utgiften til kommunen.

Utdatert tradisjon

Gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti går hardt ut og kaller denne ordningen for utdatert.

– Vi synes at sjakett og flosshatt betalt av skattebetalerne ikke hører hjemme i 2023, forteller Mossige.

PRINSIPPSAK: Dag Mossige går hardt ut mot støtteordningen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Han sier at 17. mai-komitéen bruker flere titalls tusen på herremedlemmenes klesdrakt for hver komité-periode på fire år.

Han er enig med Bastiansen i at det ikke er den største summen, men strider prinsipielt imot.

– Det er trange tider nå, og det er symbolsk viktig å vise måtehold, sier Mossige.

Ordføreren reagerer

– Hvis de mener at det ikke er skattebetalernes penger, så hadde de altså fire år på å ta tak i det, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H).

Til tross for en litt skarp tunge, er ikke Hegdal særlig begeistret for ordningen selv.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal holde utgiftene nede og da må vi også holde utgiftene nede for bekledning til politikerne, forklarer hun.

Ordføreren opplyser om at det ble brukt 28.000 kroner på herrenes klesdrakt i forrige komité-periode.

MÅTEHOLD: Ordfører Sissel Knutsen Hegdal mener at ordningen må kunne gjøres på en rimeligere måte. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I tillegg skal to kvinnelige komitémedlem ha fått 4.000 kroner hver for å kjøpe antrekk de siste periodene.

– Jeg tenker at kommunen bør kunne ha noen flosshatter hvis det er det – som kan benyttes gang på gang, konkluderer Hegdal.

Ny komitéleder, ny ordning

Line Møllerop er Høyre-medlem og 17. mai-komitéens nye leder.

Hun er enig med Arbeiderpartiet og forslaget deres.

VEIVALG: Line Møllerop ønsker ikke å fortsette ordningen for neste 17. mai-komité. Foto: Høyre

– Jeg er heller ikke tilhenger av denne støtteordningen. Vi kan heller bruke de midlene på andre ting, forklarer Møllerop.

Komitélederen har tenkt å foreslå at ordningen fjernes ved første møte med komitéen.

– Jeg kjente ikke til at dette var en tradisjon før jeg ble leder, men akkurat klesbudsjett tenker jeg at medlemmene fint kan dekke selv.