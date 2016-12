Flere uten strøm i Strand

155 husstander er uten strøm i området rundt Fiskå i Strand kommune. – De har vært uten strøm siden like før klokken 16.00. Et tre som har blåst ned og ligger over en strømlinje er årsaken, sier Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lyse. Montører er på stedet.